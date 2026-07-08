На Привозі в Одесі зріс попит на зелень: вартість сьогодні

Жінка купує зелень. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На одеському ринку "Привоз" покупцям пропонують широкий вибір свіжої зелені. Більшість продукції вирощена в Одеській області та щодня надходить на прилавки. Влітку попит на зелень традиційно зростає, адже люди готують сезонні салати та страви з молодої картоплі. Найчастіше покупці обирають кріп, петрушку, цибулю та різні види салатів.

Журналісти Новини.LIVЕ побували на одеському Привозі та дізналися актуальні ціни на зелень.

Що продають

На Привозі можна знайти як звичну зелень, так і ароматні трави для м'яса, риби та консервації. Продавці пропонують кріп, петрушку, зелену цибулю, шпинат, щавель, руколу, кінзу, базилік, м'яту, розмарин, тархун і селеру. Також у продажу є різні сорти листового салату та молодий часник. За словами продавців, майже вся продукція вирощена в Одеській області.

"У нас шикарна зелень, вирощена вдома, в Одеській області. Є кріп, петрушка, зелена цибуля, шпинат, щавель, базилік, рукола, кінза, м'ята, розмарин і тархун. Також продаємо різні салати та молодий часник. Усе свіже й ароматне", — розповіла продавчиня Інна.

Продавчиня Інна про товар. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на зелень

Вартість більшості видів зелені залишається доступною. Найдешевшими є кріп, петрушка, зелена цибуля та щавель, а дорожчими — листові салати, які продають на вагу. Ціни можуть змінюватися залежно від обсягів постачання та сезону.

Цибуля на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Кріп — 20 грн за пучок

Петрушка — 20 грн за пучок

Зелена цибуля — 20 грн за пучок

Салатна цибуля — 40 грн за в'язку

Молодий часник — 40 грн за пучок

Морква молода — 40 грн за пучок

Щавель — 20 грн за пучок

Шпинат — 30 грн за пучок

Рукола — 30 грн за пучок

Кінза — 30 грн за пучок

М'ята — 30 грн за пучок

Базилік — 40 грн за пучок

Листові салати — 200 грн/кг

Салат латук — 20 грн за штуку

Мікс зелені — 20 грн за пучок

Часник на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Що купують найчастіше

Влітку покупці найчастіше беруть зелень до молодої картоплі та свіжих овочевих салатів. Продавці кажуть, що саме кріп зараз розкуповують найактивніше. Також стабільний попит мають листові салати та м'ята, яку використовують для напоїв. У теплу пору року людей на ринку значно більше, ніж узимку.

"Зараз дуже добре беруть кріп, бо почалася молода картопля. Завжди купують салати, адже це швидко, смачно й корисно. Влітку популярна і м'ята для напоїв. Та й людей у цю пору року більше, ніж узимку, коли багато хто обирає супермаркети", — зазначила Інна.

Зелень на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVЕ, на одеському ринку "Привоз" побільшало овочів нового врожаю. На прилавках вже переважає продукція з області, хоча окремі імпортні товари ще залишаються в продажу. Покупцям пропонують широкий вибір сезонних продуктів у різних цінових категоріях. Продавці кажуть, що влітку попит стабільно високий, адже люди купують усе потроху.

Також Новини.LIVЕ писали, що цього літа чорноморський бичок на одеському Привозі коштує вже 700 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціна на нього тримається вже певний час, а найбільше такою рибою цікавляться відпочивальники. Водночас на ринку вистачає й дешевших видів чорноморської риби, а деякі позиції найближчим часом можуть навіть подешевшати.