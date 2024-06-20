На дорожню розмітку в Одесі виділять 6 мільйонів - Prozorro

На розмітку 6 мільйонів гривень — в Одесі оголосили черговий тендер
З приходом літа в мерії вирішили, що саме час оновити дорожню розмітку. На ці цілі у двох районах планується витратити з міського бюджету 6 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Замовником нової дорожньої розмітки в Одесі стало КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міськради. Там планують витратити на послуги 6 000 000 гривень.
Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями заплановано на 28 червня, а пропозиції прийматимуться до 17 червня. Оновити розмітку підрядник має до кінця поточного року.
Що планують зробити
Нова дорожня розмітка до кінця року можу з'явитися на декількох вулицях у Пересипському та Приморському районах міста. Йдеться про Ак. Сахарова, Марсельську, Отамана Головатого та Генуезську.
Роботи повинні бути виконані з використанням двокомпонентного пластику холодного нанесення. Також повинні встановити направляючі пристрої, аби покращити зорове орієнтування водіїв під час руху.
Інші тендери в Одесі
Ми писали, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень з місцевого бюджету.
Окрім цього, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень.
Також у місті планується укладення нового асфальту на 12 вулицях, на що виділено майже 30 мільйонів гривень.
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