На дорожню розмітку в Одесі виділять 6 мільйонів - Prozorro

В Одесі оголосили тендер на дорожню розмітку. Ілюстративне фото: Хмельницька міськрада

З приходом літа в мерії вирішили, що саме час оновити дорожню розмітку. На ці цілі у двох районах планується витратити з міського бюджету 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Замовником нової дорожньої розмітки в Одесі стало КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міськради. Там планують витратити на послуги 6 000 000 гривень.

Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями заплановано на 28 червня, а пропозиції прийматимуться до 17 червня. Оновити розмітку підрядник має до кінця поточного року.

Що планують зробити

Нова дорожня розмітка до кінця року можу з'явитися на декількох вулицях у Пересипському та Приморському районах міста. Йдеться про Ак. Сахарова, Марсельську, Отамана Головатого та Генуезську.

Роботи повинні бути виконані з використанням двокомпонентного пластику холодного нанесення. Також повинні встановити направляючі пристрої, аби покращити зорове орієнтування водіїв під час руху.

Інші тендери в Одесі

Ми писали, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Окрім цього, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень.

Також у місті планується укладення нового асфальту на 12 вулицях, на що виділено майже 30 мільйонів гривень.