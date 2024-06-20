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На разметку 6 миллионов гривен — в Одессе объявили очередной тендер

20 июня 2024 14:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На дорожную разметку в Одессе выделят 6 миллионов - Prozorro
В Одессе объявлен тендер на дорожную разметку. Иллюстративное фото: Хмельницкий горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С приходом лета в мэрии решили, что пора обновить дорожную разметку. На эти цели в двух районах планируется потратить из городского бюджета 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком новой дорожной разметки в Одессе стало КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского горсовета. Там планируется потратить на услуги 6 000 000 гривен.

Начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями запланировано на 28 июня, а предложения будут приниматься до 17 июня. Обновить разметку у подрядчика до конца текущего года.

Что планируют сделать

Новая дорожная разметка до конца года может появиться на нескольких улицах в Пересыпском и Приморском районах города. Речь идет об Ак. Сахарова, Марсельской, Атамана Головатого и Генуэзской.

Работы должны быть проделаны с использованием двухкомпонентного пластика холодного нанесения. Также должны установить направляющие устройства, чтобы улучшить визуальную ориентировку водителей во время движения.

Другие тендеры в Одессе

Мы писали, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен из местного бюджета.

Кроме того, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры на аренду оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен.

Также в городе планируется заключение нового асфальта на 12 улицах, на что выделено почти 30 миллионов гривен.

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