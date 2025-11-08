На що одесити витратили б мільйон доларів: результати опитування

Люди гуляють Аркадійською алеєю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Часто можна почути на вулиці репліку — мав би мільйон... Як то кажуть мріяти не шкідливо, але є ще й справа випадку, наприклад, – виграш у лотерею. При цьому мало хто замислювався, на що він витратив би такі гроші? І головне, чи потрібні вони йому взагалі?

З цим питанням журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці міста.

Зробити життя легшим

Мільйон доларів може змінити багато речей, але перш за все він відкриває можливості для тих, хто поруч. Одесити розповідають, що для них це не про розкіш, а про маленькі справи, які роблять життя рідних і тих, хто потребує допомоги, трішки легшим.

"На сімʼю свою. На дружину на дітей. Допоміг би ЗСУ та іншим людям, які цього потребують", — розповідає одесит Дмитро.

Одесит Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Допомога армії і тим, хто цього потребує при сьогоднішніх труднощах, це не тільки добрий жест, а й необхідність. І таких людей, які думають як Дмитро виявилося серед одеситів чимало. Так Софія повністю підтримує такі переконання, але додає, що й про себе не можна забувати.

"Я б напевно звісно якусь суму залишила б собі. А також я б хотіла допомогти людям, які цього потребують та воєнним", — ділиться Софія.

Софія ділиться своїми мріями. Фото: Новини.LIVE

Власна справа

Проте не для всіх головна мета — лише допомога іншим. Для багатьох мільйонів доларів — це шанс реалізувати свої ідеї, мрії та цілі. Хтось давно хтів власну справу, а хтось хоче спробувати щось нове для себе.

"Якийсь би бізнес відкрила такий, щоб був вигідний, щоб не прогоріти. Можливо якесь кафе відкрила б, але в прибутковій локації", — каже Іслана.

Іслана розповіла, на, що би витратила мільйон. Фото: Новини.LIVE

Інвестиція у майбутнє

Не всі мріють лише про бізнес чи розкіш. Для багатьох одеситів мільйон доларів — це не просто цифра, а шанс змінити своє життя та своїх близьких, подарувати радість і підтримку тим, хто цього потребує. Вигідні проєкти, подорожі та яскраві емоції, можливість робити добрі справи. Адже гроші самі по собі не роблять людину щасливою, важливо, як їх використати.

"Однозначно, що не тільки для себе. Дуже багато є людей, організацій, якісь проєкти, які потребують цих грошей. Тому однозначно більше частину цих коштів я витратила б на благодійність. Гроші не роблять дуже щасливою людину, а особливо їх кількість. Собі залишила, щось гарненьке зробила б, подорожувала, для рідних, близьких, для дітей. Мабуть, це банально, але мене робить щасливою те, що я можу комусь допомогти", — розповідає Ірина.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE

Схожої думки одеситка Єва, однак для неї все ж таки на першому місці власні позитивні емоції. Саме в цьому і є щастя та задоволення. Тут своє життя яскравим і цікавим.

"Якби у мене був мільйон доларів, то я витрачала б його на емоції. Їздити кудись, мандрувати, або робити своїх близьких щасливими. Ну щоб отримувати багато емоцій і бути щасливою", — зізнається Єва.

Єва вважає, що гроші потрібно витрачати на емоції. Фото: Новини.LIVE

Для Віталія так само на першому місці емоції та реалізація своїх мрій та бажань. То чого прагне напевно кожна людина на землі. Але й про своє майбутнє він також не забуває.

"Я б відвідав Формулу-1, можливо, Монако, фінал Ліги чемпіонів. Також розділив би на подарунки та лікування для родичів і близьких. Щось поклав би в банки, а щось задонатив би на ЗСУ, щоб можна було жити спокійним життям", — поділився Віталій.

Віталій задонатив би кошти на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Мільйон доларів для кожного одесита означає щось своє: допомога рідним і тим, хто цього потребує, шанс реалізувати мрії чи насолодитися життям, а може і поєднати все одразу. Важливо не кількість грошей, а вміння правильно ними розпорядитися.

