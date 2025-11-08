На что одесситы потратили бы миллион долларов: результаты опроса

На что одесситы потратили бы миллион долларов — опрос дня
Часто можно услышать на улице реплику — имел бы миллион... Как говорится мечтать не вредно, но есть еще и дело случая, например, — выигрыш в лотерею. При этом мало кто задумывался, на что он потратил бы такие деньги? И главное, нужны ли они ему вообще?
С этим вопросом журналисты Новини.LIVE отправились на улицы города.
Сделать жизнь легче
Миллион долларов может изменить многие вещи, но прежде всего он открывает возможности для тех, кто рядом. Одесситы рассказывают, что для них это не о роскоши, а о маленьких делах, которые делают жизнь родных и тех, кто нуждается в помощи, чуточку легче.
"На семью свою. На жену на детей. Помог бы ВСУ и другим людям, которые в этом нуждаются", — рассказывает одессит Дмитрий.
Помощь армии и тем, кто в этом нуждается при сегодняшних трудностях, это не только добрый жест, но и необходимость. И таких людей, которые думают как Дмитрий оказалось среди одесситов немало. Так София полностью поддерживает такие убеждения, но добавляет, что и о себе нельзя забывать.
"Я бы наверное конечно какую-то сумму оставила бы себе. А также я бы хотела помочь людям, которые в этом нуждаются и военным", — делится София.
Собственное дело
Однако не для всех главная цель — только помощь другим. Для многих миллионов долларов — это шанс реализовать свои идеи, мечты и цели. Кто-то давно хотел собственное дело, а кто-то хочет попробовать что-то новое для себя.
"Какой-то бы бизнес открыла такой, чтобы был выгодный, чтобы не прогореть. Возможно какое-то кафе открыла бы, но в прибыльной локации", — говорит Ислана.
Инвестиция в будущее
Не все мечтают только о бизнесе или роскоши. Для многих одесситов миллион долларов — это не просто цифра, а шанс изменить свою жизнь и своих близких, подарить радость и поддержку тем, кто в этом нуждается. Выгодные проекты, путешествия и яркие эмоции, возможность делать добрые дела. Ведь деньги сами по себе не делают человека счастливым, важно, как их использовать.
"Однозначно, что не только для себя. Очень много людей, организаций, какие-то проекты, которые нуждаются в этих деньгах. Поэтому однозначно большую часть этих средств я потратила бы на благотворительность. Деньги не делают очень счастливым человека, а особенно их количество. Себе оставила, что-то красивое сделала бы, путешествовала, для родных, близких, для детей. Наверное, это банально, но меня делает счастливой то, что я могу кому-то помочь", — рассказывает Ирина.
Похожего мнения одесситка Ева, однако для нее все же на первом месте собственные положительные эмоции. Именно в этом и есть счастье и удовольствие. Здесь свою жизнь яркой и интересной.
"Если бы у меня был миллион долларов, то я тратила бы его на эмоции. Ездить куда-то, путешествовать, или делать своих близких счастливыми. Ну, чтобы получать много эмоций и быть счастливой", — признается Ева.
Для Виталия так же на первом месте эмоции и реализация своих мечтаний и желаний. То к чему стремится наверняка каждый человек на земле. Но и о своем будущем он также не забывает.
"Я бы посетил Формулу-1, возможно, Монако, финал Лиги чемпионов. Также разделил бы на подарки и лечение для родственников и близких. Что-то положил бы в банки, а что-то задонатил бы на ВСУ, чтобы можно было жить спокойной жизнью", — поделился Виталий.
Миллион долларов для каждого одессита означает что-то свое: помощь родным и тем, кто в этом нуждается, шанс реализовать мечты или насладиться жизнью, а может и совместить все сразу. Важно не количество денег, а умение правильно ими распорядиться.
