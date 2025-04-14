Майданчик на Соборній площі в Одесі все ж таки пообіцяли відновити

Старий майданчик. Фото ілюстративне: Офіційний канал міста

В Одеській міськраді узгодили проєкт нового дитячого майданчика, який планують встановити на місці того, що демонтували 4 квітня. На це виділять ще 4,4 мільйони з міського бюджету через програму "Безбар'єрна Одеса".

Про це йшлося на комісії з питань соціальної політики та праці міськради.

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Новий майданчик

Як повідомив директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, на місці демонтованого дитячого майданчика пропонується звести новий, більш інклюзивний. На ньому будуть, як й на попередньому, дошки для малювання, спеціальні гойдалки для можливості користуватися ними дітям на кріслах колісних та пісочниця-стіл.

"Кошти на утримання майданчиків, на жаль, не виділялися, є близько 70 таких майданчиків. Маємо констатувати, що на дитячих майданчиках граються не тільки діти, там і підлітки і бачимо і дорослих людей, які іноді ламають елементи дитячих майданчиків. Фінансування буде передбачено, будемо сподіватися, що депутатський корпус підтримає виділення коштів", — каже Леонід Гребенюк.

Для реконструкції дитячого майданчику планується внести зміни у програму "Безбар'єрна Одеса" на 2023–2025 роки заклавши виділення 4,4 мільйона гривень.

Інклюзивний майданчик

На ділянці понад 150 квадратних метрів облаштують тротуарну плитку для зручного під'їзду на кріслах колісних. Гумове покриття — 70 квадратних метрів. Решту території займе гравій та зелена зона. Загальна площа майданчика складає понад 1 тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на новий майданчик в бюджеті не вистачало коштів. А також про те, впорядкування паркомісць біля ринку "Книжка".