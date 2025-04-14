Площадку на Соборной площади в Одессе все же пообещали восстановить

Старая площадка. Фото иллюстративное: Официальный канал города

В Одесском горсовете согласовали проект новой детской площадки, которую планируют установить на месте той, что демонтировали 4 апреля. На это выделят еще 4,4 миллиона из городского бюджета через программу "Безбарьерная Одесса".

Об этом шла речь на комиссии по вопросам социальной политики и труда горсовета.

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Новая площадка

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк, на месте демонтированной детской площадки предлагается возвести новую, более инклюзивную. На ней будут, как и на предыдущей, доски для рисования, специальные качели для возможности пользоваться ими детям на креслах-колясках и песочница-стол.

"Средства на содержание площадок, к сожалению, не выделялись, есть около 70 таких площадок. Должны констатировать, что на детских площадках играют не только дети, там есть и подростки, даже видим и взрослых людей, которые иногда ломают элементы детских площадок. Финансирование будет предусмотрено, будем надеяться, что депутатский корпус поддержит выделение средств",— говорит Леонид Гребенюк.

Для реконструкции детской площадки планируется внести изменения в программу "Безбарьерная Одесса" на 2023-2025 годы заложив выделение 4,4 миллиона гривен.

Инклюзивная площадка

На участке более 150 квадратных метров обустроят тротуарную плитку для удобного подъезда на креслах-колясках. Резиновое покрытие — 70 квадратных метров. Остальную территорию займет гравий и зеленая зона. Общая площадь объекта составляет более тысячи квадратных метров.

Напомним, недавно мы писали о том, что на новую площадку в бюджете не хватало средств. А также о благоустройстве паркомест возле рынка "Книжка".