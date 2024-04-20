На Тилігульському лимані браконьєр незаконно виловив понад 10 000 рибин

Виловлена риба. Фото: Нацполіція

На Тилігульському лимані на Одещині правоохоронці затримали браконьєра, який незаконно займався виловом риби. На момент затримання, чоловік встиг завдати шкоди державі на понад 180 тис. гривень, йому загрожує штраф або обмеження волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі затримання

За інформацією відомства, під час патрулювання Тилігульського лиману правоохоронці помітили чоловіка, який витягав з води ятери, наповнені рибою. Побачивши охоронців, браконьєр кинув улов та спробував втекти. Однак зловмиснику це не вдалося, він був затриманий.

Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку правоохоронці вилучили у порушника 10 800 атерин загальною вагою 50 кілограмів та два заборонені знаряддя лову. Вартість виловленої риби, за попередніми підрахунками, оцінюється майже у 184 тис. гривень.

Вилучена риболовна сітка. Фото: Нацполіція

Яке покарання за браконьєрство

За скоєне правопорушник підпадає під статтю 249 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Штраф за це може становити від 17 до 51 тис. гривень, а також передбачається можливість обмеження волі на строк до трьох років.

Заборона на вилов риби

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні набрала чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби на переважній більшості водних об'єктів країни.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що правоохоронці викрили жителя міста Одеси у браконьєрстві. Чоловік ловив рибу забороненим знаряддям на озері Путрине, завдавши державі збитків на суму понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.