На Тилигульском лимане браконьер незаконно выловил более 10 000 рыб

Выловленная рыба. Фото: Нацполиция

На Тилигульском лимане в Одесской области правоохранители задержали браконьера, который незаконно занимался выловом рыбы. На момент задержания мужчина успел нанести ущерб государству более чем на 180 тысяч гривен, ему грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали задержания

По информации ведомства, во время патрулирования Тилигульского лимана правоохранители заметили мужчину, который вытаскивал из воды ятера, наполненные рыбой. Увидев охранников браконьер бросил улов и попытался скрыться. Однако злоумышленнику это не удалось, он был задержан.

Изъявшие в ходе обыска

Во время обыска правоохранители изъяли у нарушителя 10 800 атерин общим весом 50 килограммов и два запрещенных орудия лова. Стоимость выловленной рыбы, по предварительным подсчетам, оценивается почти в 184 тысячи гривен.

Изъятая рыболовная сетка. Фото: Нацполиция

Какое наказание за браконьерство

За совершенное правонарушитель подпадает под статью 249 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред. Штраф за это может составлять от 17 до 51 тысячи гривен, а также предусматривается возможность ограничения свободы сроком до трех лет.

Запрет на лов рыбы

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы на подавляющем большинстве водных объектов страны.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Мы раньше писали, правоохранители разоблачили жителя города Одессы в браконьерстве. Мужчина ловил рыбу запрещенным орудием на озере Путрино, нанеся государству ущерб на сумму более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где был замечен инспекторами. Браконьер смог выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.