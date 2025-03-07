Одещині виділять субвенції — які саме

Одеський морський вокзал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Громади Одещини отримають 802 млн грн субвенцій з держбюджету на відновлювальні проєкти. Обласний центр, зокрема, отримає 358 млн грн.

Таке рішення затвердив Кабінет Міністрів України.

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Скільки отримають громади

Із виділених урядом 802 млн грн 43 млн грн дадуть Чорноморській громаді, а 6,6 млн грн — Траїровській сільраді. Доброслав (Комінтерново) отримає 50 млн грн, а Березівка ​​— 45 млн грн. Крім того, 110 млн грн піде Арцизській громаді, 38 млн грн — Раухівській, а Сергіївській — 5,1 млн грн. До бюджету області піде окрема субвенція обсягом 145 млн грн.

Інші міста

Найбільше виділено на Київщину — 1 773 484,657 грн. Вінницька область отримає цього року 83 млн грн, а прифронтова Дніпропетровщина — 738 млн грн. Загальна сума субвенцій цього року за програмою відновлення становитиме близько 5 млрд грн.

Суми субвенцій. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про саботаж військового збору на Одещині. А також про експорт з портів Півдня.