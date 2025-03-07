Одещині виділять субвенції — які саме

На відновлення Одещини дадуть 802 млн — як розподілять гроші
Громади Одещини отримають 802 млн грн субвенцій з держбюджету на відновлювальні проєкти. Обласний центр, зокрема, отримає 358 млн грн.
Таке рішення затвердив Кабінет Міністрів України.
Скільки отримають громади
Із виділених урядом 802 млн грн 43 млн грн дадуть Чорноморській громаді, а 6,6 млн грн — Траїровській сільраді. Доброслав (Комінтерново) отримає 50 млн грн, а Березівка — 45 млн грн. Крім того, 110 млн грн піде Арцизській громаді, 38 млн грн — Раухівській, а Сергіївській — 5,1 млн грн. До бюджету області піде окрема субвенція обсягом 145 млн грн.
Інші міста
Найбільше виділено на Київщину — 1 773 484,657 грн. Вінницька область отримає цього року 83 млн грн, а прифронтова Дніпропетровщина — 738 млн грн. Загальна сума субвенцій цього року за програмою відновлення становитиме близько 5 млрд грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про саботаж військового збору на Одещині. А також про експорт з портів Півдня.
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