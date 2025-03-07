Одесской области выделят субвенции - какие именно

Одесский морской вокзал. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Громады Одесской области получат 802 млн грн субвенций из госбюджета на восстановительные проекты. Областной центр, в частности, получит 358 млн грн.

Такое решение утвердил Кабинет министров Украины.

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Из выделенных правительством 802 млн грн 43 млн грн дадут Черноморской громаде, а 6,6 млн грн — Траировскому сельсовету. Доброслав (Коминтерново) получит 50 млн грн, а Березовка — 45 млн грн. Кроме того, 110 млн грн пойдет Арцизской громаде, 38 млн грн — Рауховской, а Сергеевской — 5,1 млн грн. В бюджет области пойдет отдельная субвенция объемом 145 млн грн.

Другие города

Больше всего выделено на Киевщину — 1 773 484,657 гривен. Винницкая область получит в этом году 83 млн грн, а прифронтовая Днепропетровщина — 738 млн грн. Общая сумма субвенций в этом году по программе восстановления составит около 5 млрд грн.

Суммы субвенций. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о саботаже военного сбора в Одесской области. А также об экспорте из портов Юга.