Почти 900 миллионов военного сбора поступило от плательщиков Одесской области

Военный сбор на Одесчине — побит новый рекорд
В течение первых месяцев 2025 года налогоплательщики Одесской области уплатили 896,84 млн гривен военного сбора. Это на 617,5 млн больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Почему поступило больше
В течение десяти лет ставка военного сбора не менялась и составляла 1,5% от полученного дохода. С 1 января 2025 года ее размер увеличили до 5%. Исключение сделали для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Повышенную ставку ввели временно — она будет действовать до отмены военного положения в Украине.
"Добросовестно платя налоги, каждый делает важный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Спасибо налогоплательщикам за вклад в поддержку ВСУ и финансовой стабильности страны", — добавил Юрий Гурский.
Напомним, еще недавно мы писали о чиновнике, который скрыл от налоговой 7 миллионов гривен. А также о повышении минимальной зарплаты в Украине.
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