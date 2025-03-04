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Військовий збір на Одещині — побито новий рекорд

4 березня 2025 16:28
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Майже 900 мільйонів військового збору надійшло від платників Одещини
Гроші та калькулятор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Протягом перших місяців 2025 року платники податків Одеської області сплатили 896,84 млн гривень військового збору. Це на 617,5 млн більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Упродовж десяти років ставка військового збору не змінювалася і становила 1,5% від отриманого доходу. З 1 січня 2025 року її розмір збільшили до 5%. Виняток зробили для військовослужбовців та співробітників силових структур. Підвищену ставку запровадили тимчасово — вона діятиме до скасування воєнного стану в Україні.

"Сумлінно сплачуючи податки, кожен робить важливий внесок у зміцнення обороноспроможності нашої держави. Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку ЗСУ та фінансової стабільності країни", — додав Юрій Гурський.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про чиновника, який приховав від податкової 7 мільйонів гривень. А також про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Одеса ЗСУ податки Одеська область Новини Одеси
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