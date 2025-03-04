Майже 900 мільйонів військового збору надійшло від платників Одещини

Гроші та калькулятор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Протягом перших місяців 2025 року платники податків Одеської області сплатили 896,84 млн гривень військового збору. Це на 617,5 млн більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Упродовж десяти років ставка військового збору не змінювалася і становила 1,5% від отриманого доходу. З 1 січня 2025 року її розмір збільшили до 5%. Виняток зробили для військовослужбовців та співробітників силових структур. Підвищену ставку запровадили тимчасово — вона діятиме до скасування воєнного стану в Україні.

"Сумлінно сплачуючи податки, кожен робить важливий внесок у зміцнення обороноспроможності нашої держави. Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку ЗСУ та фінансової стабільності країни", — додав Юрій Гурський.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про чиновника, який приховав від податкової 7 мільйонів гривень. А також про підвищення мінімальної зарплати в Україні.