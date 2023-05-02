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На вулицях Одеси буде спецтехніка: де водіям не слід паркувати авто

2 травня 2023 11:35
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Анна Мурадова
Редактор
На вулицях Одеси буде спецтехніка: де водіям не слід паркувати авто
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 2 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Водіїв попереджають де не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Академіка Корольова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Космонавтів — очищення колекторів;
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків;
  • вул. Бреуса, 63/1 — ремонт дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

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