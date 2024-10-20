В Одесі затвердили перелік місць для встановлення мобільних укриттів

На вулицях Одеси з'явиться 11 нових мобільних укриттів
На вулицях Одеси з'явиться одразу 11 нових укриттів для захисту від повітряних загроз. Більшість з них установлять в Пересипському районі міста.
Про це йдеться у розпорядженні опублікованому 18 жовтня на сайті Одеської міської ради.
Укриття в Одесі
Наразі виконавчий комітет Одеської міської ради уже затвердив перелік локацій для встановлення мобільних укриттів. Усього буде встановлено укриття в 11 локаціях, 9 з яких розташовані в Пересипському районі.
Де установлять укриття
- вул. Лузанівська, 67
- вул. Красна, 2
- парк ім. Добровольського (ріг просп. Князя Володимира Великого та вул. Марсельської)
- вул. Жоліо-Кюрі, 26 — вул. Віталія Блажка, 36
- вул. Паустовського, 5
- просп. Князя Володимира Великого, 92 та 114 (біля ресторану швидкого харчування "МакДональдз")
- парк Молодіжний (з Кримського бульвару)
- парк Ентузіастів (вул. Академіка Сахарова — вул. Академіка Заболотного)
- вул. Євгенія Танцюри, 41-45 та 54
Кожне з мобільних укриттів буде розраховане на 150-200 людей та відповідатиме усім вимогам щодо захисних споруд. За виконанням цього рішення відповідатиме заступниця міського голови Ганна Позднякова.
Нагадаємо, в селі Першотравневе, що на Одещині, оголосили тендер на будівництво укриття у дитячому садку "Сонечко". Вартість сховища оцінили в понад 75 млн грн. Також у Саврані поліція розслідує випадок жорстокого побиття між двома студентами коледжу в укритті.
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