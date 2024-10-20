В Одесі затвердили перелік місць для встановлення мобільних укриттів

Мобільні укриття. Фото ілюстративне: krm.gov.ua

На вулицях Одеси з'явиться одразу 11 нових укриттів для захисту від повітряних загроз. Більшість з них установлять в Пересипському районі міста.

Про це йдеться у розпорядженні опублікованому 18 жовтня на сайті Одеської міської ради.

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Наразі виконавчий комітет Одеської міської ради уже затвердив перелік локацій для встановлення мобільних укриттів. Усього буде встановлено укриття в 11 локаціях, 9 з яких розташовані в Пересипському районі.

Де установлять укриття

вул. Лузанівська, 67

вул. Красна, 2

парк ім. Добровольського (ріг просп. Князя Володимира Великого та вул. Марсельської)

вул. Жоліо-Кюрі, 26 — вул. Віталія Блажка, 36

вул. Паустовського, 5

просп. Князя Володимира Великого, 92 та 114 (біля ресторану швидкого харчування "МакДональдз")

парк Молодіжний (з Кримського бульвару)

парк Ентузіастів (вул. Академіка Сахарова — вул. Академіка Заболотного)

вул. Євгенія Танцюри, 41-45 та 54

Кожне з мобільних укриттів буде розраховане на 150-200 людей та відповідатиме усім вимогам щодо захисних споруд. За виконанням цього рішення відповідатиме заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Нагадаємо, в селі Першотравневе, що на Одещині, оголосили тендер на будівництво укриття у дитячому садку "Сонечко". Вартість сховища оцінили в понад 75 млн грн. Також у Саврані поліція розслідує випадок жорстокого побиття між двома студентами коледжу в укритті.