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На улицах Одессы появится 11 новых мобильных укрытий

20 октября 2024 14:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе утвердили список мест для установки мобильных укрытий
Мобильные укрытия. Фото иллюстративное: krm.gov.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На улицах Одессы появится сразу 11 новых укрытий для защиты от воздушных угроз. Большинство из них будет установлено в Пересыпском районе города.

Об этом говорится в распоряжении опубликованном 18 октября на сайте Одесского городского совета.

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В настоящее время исполнительный комитет Одесского городского совета уже утвердил список локаций для установки мобильных укрытий. Всего будут установлены укрытия в 11 локациях, 9 из которых расположены в Пересыпском районе.

Где установят укрытие

  • ул. Лузановская, 67
  • ул. Красно, 2
  • парк им. Добровольского (угол просп. Князя Владимира Великого и ул. Марсельской)
  • ул. Жолио-Кюри, 26 – ул. Виталия Блажко, 36
  • ул. Паустовского, 5
  • просп. Князя Владимира Великого, 92 и 114 (возле ресторана быстрого питания "МакДональдс")
  • парк Молодежный (с Крымского бульвара)
  • парк Энтузиастов (ул. Академика Сахарова – ул. Академика Заболотного)
  • ул. Евгения Танцуры, 41 – 45 и 54

Каждое из мобильных укрытий будет рассчитано на 150-200 человек и будет отвечать всем требованиям по защитным сооружениям. За исполнением этого решения будет отвечать заместитель городского головы Анна Позднякова.

Напомним, в селе Первомайское, что в Одесской области объявили тендер на строительство укрытия в детском саду "Солнышко". Стоимость хранилища оценили более чем в 75 млн грн. Также в Савране полиция расследует случай жестокого избиения между двумя студентами колледжа в укрытии.

Вторая мировая война Одесса укрытия Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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