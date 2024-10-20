В Одессе утвердили список мест для установки мобильных укрытий

Мобильные укрытия. Фото иллюстративное: krm.gov.ua

На улицах Одессы появится сразу 11 новых укрытий для защиты от воздушных угроз. Большинство из них будет установлено в Пересыпском районе города.

Об этом говорится в распоряжении опубликованном 18 октября на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Укрытие в Одессе

В настоящее время исполнительный комитет Одесского городского совета уже утвердил список локаций для установки мобильных укрытий. Всего будут установлены укрытия в 11 локациях, 9 из которых расположены в Пересыпском районе.

Где установят укрытие

ул. Лузановская, 67

ул. Красно, 2

парк им. Добровольского (угол просп. Князя Владимира Великого и ул. Марсельской)

ул. Жолио-Кюри, 26 – ул. Виталия Блажко, 36

ул. Паустовского, 5

просп. Князя Владимира Великого, 92 и 114 (возле ресторана быстрого питания "МакДональдс")

парк Молодежный (с Крымского бульвара)

парк Энтузиастов (ул. Академика Сахарова – ул. Академика Заболотного)

ул. Евгения Танцуры, 41 – 45 и 54

Каждое из мобильных укрытий будет рассчитано на 150-200 человек и будет отвечать всем требованиям по защитным сооружениям. За исполнением этого решения будет отвечать заместитель городского головы Анна Позднякова.

Напомним, в селе Первомайское, что в Одесской области объявили тендер на строительство укрытия в детском саду "Солнышко". Стоимость хранилища оценили более чем в 75 млн грн. Также в Савране полиция расследует случай жестокого избиения между двумя студентами колледжа в укрытии.