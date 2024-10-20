В Одессе утвердили список мест для установки мобильных укрытий

На улицах Одессы появится 11 новых мобильных укрытий
На улицах Одессы появится сразу 11 новых укрытий для защиты от воздушных угроз. Большинство из них будет установлено в Пересыпском районе города.
Об этом говорится в распоряжении опубликованном 18 октября на сайте Одесского городского совета.
Укрытие в Одессе
В настоящее время исполнительный комитет Одесского городского совета уже утвердил список локаций для установки мобильных укрытий. Всего будут установлены укрытия в 11 локациях, 9 из которых расположены в Пересыпском районе.
Где установят укрытие
- ул. Лузановская, 67
- ул. Красно, 2
- парк им. Добровольского (угол просп. Князя Владимира Великого и ул. Марсельской)
- ул. Жолио-Кюри, 26 – ул. Виталия Блажко, 36
- ул. Паустовского, 5
- просп. Князя Владимира Великого, 92 и 114 (возле ресторана быстрого питания "МакДональдс")
- парк Молодежный (с Крымского бульвара)
- парк Энтузиастов (ул. Академика Сахарова – ул. Академика Заболотного)
- ул. Евгения Танцуры, 41 – 45 и 54
Каждое из мобильных укрытий будет рассчитано на 150-200 человек и будет отвечать всем требованиям по защитным сооружениям. За исполнением этого решения будет отвечать заместитель городского головы Анна Позднякова.
Напомним, в селе Первомайское, что в Одесской области объявили тендер на строительство укрытия в детском саду "Солнышко". Стоимость хранилища оценили более чем в 75 млн грн. Также в Савране полиция расследует случай жестокого избиения между двумя студентами колледжа в укрытии.
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