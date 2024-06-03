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Над Чорним морем фіксується розвідка НАТО — деталі місії

3 червня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює над Чорним морем зараз, 3 червня
Літак НАТО вийшов на патрулювання зараз, 3 червня. Ілюстративне фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 3 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Літак НАТО патрулює над Чорним морем 3 червня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі станом на ранок сьогодні, 3 червня. Серед них фіксується й ракетоносій, окрім цього, споряджені носії крилатих ракет залишаються й в акваторії Середземного моря. 

Також ми писали, що окупанти намагаються прибрати свої кораблі з Криму, що свідчить про зміну тактики та перегрупування сил. Хоча у Чорному морі досі перебувають деякі одиниці флоту росіян, вони не становлять небезпеки для України.

Додамо, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

літак
авіація
Чорне море
розвідка
Одеса
НАТО
Одеська область
Румунія
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