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Над Черным морем фиксируется разведка НАТО — детали миссии

3 июня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует над Черным морем сейчас, 3 июня
Самолет НАТО вышел на патрулирование сейчас, 3 июня. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 3 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО патрулирует над Черным морем 3 июня
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море по состоянию на утро сегодня, 3 июня. Среди них фиксируется и ракетоноситель, кроме этого, снаряженные носители крылатых ракет остаются и в акватории Средиземного моря.

Также мы писали, что оккупанты пытаются убрать свои корабли из Крыма, что свидетельствует об изменении тактики и перегруппировке сил. Хотя в Черном море до сих пор находятся некоторые единицы флота россиян, они не представляют опасности для Украины.

Добавим, что украинские бойцы продолжают наносить поражение единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

самолет
авиация
Черное море
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Одесса
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Одесская область
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