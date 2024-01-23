Над Чорним морем патрулюють американські важкі вертольоти

Місце перебування американських літаків. Фото: скриншот

Станом на 23 січня над Чорним морем зафіксовано американські транспортні вертольоти. Наразі вони перебувають у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

За відкритою інформацією, вертольоти Boeing CH-47F Chinook та Sikorsky UH-60M Black Hawk злетіли з аеродрому у Констанці. Наразі вони патрулюють повітряний простір Румунії біля узбережжя Чорного моря.

Маршрут вертольотів. Фото: скриншот

Що відомо про Sikorsky UH-60M Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб) — це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених і транспортування великогабаритних вантажів. Також його можна використовувати для військових операцій, зокрема висадки десанту.

Що відомо про Boeing CH-47F Chinook

CH-47 Chinook — це важкий транспортний тандемний(з двома несучими гвинтами) вертоліт. Його основним завданням є перевезення найрізноманітніших вантажів, від снарядів та військової техніки, до особового складу та гуманітарки.

Нагадаємо, у Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів".

Також ми писали, що росіяни під час масованої ранкової атаки на Україну не залучали ракетоносії у Чорному морі. Таким чином окупанти можуть готувати ще один удар, переважно на південні регіони.