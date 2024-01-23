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Над Черным морем патрулируют американские тяжелые вертолеты

23 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Над Черным морем патрулируют американские тяжелые вертолеты
Местонахождение американских самолетов. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 23 января над Черным морем зафиксированы американские транспортные вертолеты. В настоящее время они находятся в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, вертолеты Boeing CH-47F Chinook и Sikorsky UH-60M Black Hawk взлетели с аэродрома в Констанце. Они патрулируют воздушное пространство Румынии у побережья Черного моря.

Маршрут вертолетов. Фото: скриншот

Что известно о Sikorsky UH-60M Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный Ястреб) — это американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов. Также его можно использовать для военных операций, в частности, высадки десанта.

Что известно о Boeing CH-47F Chinook

CH-47 Chinook — это тяжелый транспортный тандемный (с двумя несущими винтами) вертолет. Его основной задачей является перевозка самых разных грузов, от снарядов и военной техники, к личному составу и гуманитарке.

Напомним, в Черном море постепенно заканчивается продолжительное ненастье и шторм, которые мешали оккупантам восстановить полноценное боевое дежурство. В настоящее время россияне вывели на рейд дополнительный подводный ракетоноситель, что увеличило количество "Калибров".

Также мы писали, что россияне во время массированной утренней атаки на Украину не привлекали ракетоносители в Черном море. Таким образом, оккупанты могут готовить еще один удар, преимущественно на южные регионы.

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