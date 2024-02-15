Над Чорним морем патрулюють розвідувальні літаки США

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. Фото: AP

Біля південних кордонів Одеської області на патрулювання вийшов американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО зафіксовано у повітряному просторі Румунії, який моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

Читайте також:

За відкритою інформацією, літак злетів з авіабази НАТО неподалік від Катанії на Сицилії та перебуває у повітряному просторі Румунії. Українські радари зафіксували його біля Ізмаїла та Кілії.

Маршрут розвідувального літака над узбережжям Чорного моря. Фото: скриншот

Біля Криму патрулює ще один безпілотник

Сполучені Штати Америки направили безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулювання повітряного простору над Чорним морем. За даними моніторингового сервісу, безпілотник не наближається до тимчасово окупованого Криму та вже тривалий час баражує над акваторією на висоті близько 18 кілометрів.

Маршрут розвідника біля Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. На бойовому рейді залишається ракетоносій, який створює загрозу обстрілів.

Також ми писали, що росіяни після довгої паузи використали "Калібри" для ранкової атаки на Україну. Відомо, що фрегат "Адмірал Макаров" випустив чотири ракети, а ще стільки ж споряджено, тому ворог може вдруге завдати удар з Чорного моря.