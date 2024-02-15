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Над Черным морем патрулируют разведывательные самолеты США

15 февраля 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Над Черным морем патрулируют разведывательные самолеты США
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: AP
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО зафиксирован в воздушном пространстве Румынии, которое мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катания на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии. Украинские радары зафиксировали его у Измаила и Килии.

Над Черным морем патрулируют разведывательные самолеты США - фото 1
Маршрут разведывательного самолета над побережьем Черного моря. Фото: скриншот

Возле Крыма патрулирует еще один беспилотник

Соединенные Штаты Америки направили беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования воздушного пространства Черного моря. По данным мониторингового сервиса, беспилотник не приближается к временно оккупированному Крыму и уже долгое время барражирует над акваторией на высоте около 18 километров.

Над Черным морем патрулируют разведывательные самолеты США - фото 2
Маршрут разведчика возле Крыма. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 15 февраля, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. На боевом рейде остается ракетоноситель, создающий угрозу обстрелов.

Также мы писали, что россияне после долгой паузы использовали "Калибры" для утренней атаки на Украину. Известно, что фрегат "Адмирал Макаров" выпустил четыре ракеты, а еще столько же снаряжено, поэтому враг может во второй раз нанести удар с Черного моря.

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