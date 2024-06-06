Розвідувальник НАТО вийшов на патрулювання над акваторією Чорного моря

Літак НАТО вийшов на патрулювання зараз, 6 червня. Ілюстративне фото: Naval Technology

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунії зараз, 6 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні у Чорному морі фіксується чотири одиниці флоту окупантів, з них — один ракетоносій. Також споряджені "Калібрами" бойові кораблі залишаються в акваторії Середземного моря.



Також ми писали, що українські військові виконали чергову успішну операцію у Чорному морі. Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні вранці, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.



Додамо, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів. Хоча паніки там поки немає, усвідомлення тимчасовості їхнього перебування на півострові зростає.