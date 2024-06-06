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Над Черным морем замечена авиация — патрулирует разведчик НАТО

6 июня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведчик НАТО вышел на патрулирование над акваторией Черного моря
Самолет НАТО вышел на патрулирование сейчас, 6 июня. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии сейчас, 6 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию у границы Одесчины и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО на патрулирование 6 июня
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня в Черном море фиксируется четыре единицы флота оккупантов, из них — один ракетоноситель. Также снаряженные "Калибрами" боевые корабли остаются в акватории Средиземного моря.

Также мы писали, что украинские военные провели очередную успешную операцию в Черном море. В результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня утром, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

Добавим, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов. Хотя паники там пока нет, осознание временности их пребывания на полуострове растет.

самолет
авиация
Черное море
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