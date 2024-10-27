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Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

27 жовтня 2024 15:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Літаки США та НАТО над Чорним морем поблизу Одещини
Boeing Bombardier Challenger 650. Фото: pl.flightsim.to
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 жовтня, з самого ранку американські розвідувальні літаки Bombardier Challenger 650 Artemis і Boeing P-8A Poseidon здійснюють патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Вони моніторять дії російських сил у Чорному морі з повітряного простору Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 Artemis, літак радіоелектронної розвідки, оснащений сучасною апаратурою для глибокого сканування та дистанційного прослуховування зв'язку. Він проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України, використовуючи потужну апаратуру для виявлення об’єктів на великій відстані, а також для захисту від систем радіоелектронної боротьби.

Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО - фото 1
Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Другий розвідувальник, Boeing P-8A Poseidon, який піднявся з бази ВПС Сігонелла на Сицилії, оснащений електронікою для моніторингу морських цілей. Його завдання — спостерігати за діями ворожого флоту та оперативно передавати дані українським військовим.

Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО - фото 2
Рух розвідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом ранок, 27 жовтня, в Чорному та Азовському морях відсутні російські військові кораблі, вони заведені в пункти базування. Також російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу. 

Одеса Одеська ОДА авіація Чорне море Новини Одеси Одеська область

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