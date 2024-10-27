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Над Черным морем работает стратегическая авиация НАТО

27 октября 2024 15:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Самолеты США и НАТО над Черным морем вблизи Одесчины
Boeing Bombardier Challenger 650. Фото: pl.flightsim.to
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 27 октября, с самого утра американские разведывательные самолеты Bombardier Challenger 650 Artemis и Boeing P-8A Poseidon совершают патрулирование у южных границ Одесской области. Они мониторят действия российских сил в Черном море из воздушного пространства Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 Artemis, самолет радиоэлектронной разведки, оснащен современной аппаратурой для глубокого сканирования и дистанционного прослушивания связи. Он проводит разведку по границам Молдовы и Украины, используя мощную аппаратуру для обнаружения объектов на большом расстоянии, а также для защиты от систем радиоэлектронной борьбы.

Над Черным морем работает стратегическая авиация НАТО - фото 1
Движение Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Второй разведчик, Boeing P-8A Poseidon, поднявшийся с базы ВВС Сигонелла на Сицилии, оснащен электроникой для мониторинга морских целей. Его задача — наблюдать за действиями вражеского флота и оперативно передавать данные украинским военным.

Над Черным морем работает стратегическая авиация НАТО - фото 2
Движение разведчика. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 27 октября, в Черном и Азовском морях отсутствуют российские военные корабли, заведенные в пункты базирования. Также российские удары по портам Одесчины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира.

Одесса Одесская ОГА авиация Черное море Новости Одессы Одесская область

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