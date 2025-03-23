Авіація НАТО розпочала патрулювання над Чорним морем

Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Reuters

Сьогодні, 22 березня, від самого ранку американський розвідувальний літак Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Він моніторить дії російських військ у Чорному морі з повітряного простору Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Нагадаємо, росіяни після тривалої перерви вивели на рейд у Чорне море три споряджені ракетоносії. На узбережжі Одеської області знову виявили морську міну. Військові моряки оперативно відреагували та знешкодили небезпечний боєприпас.