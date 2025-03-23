Авиация НАТО начала патрулирование над Черным морем

Разведчик Boeing P-8A Poseidon. Фото иллюстративное: Reuters

Сегодня, 22 марта, с самого утра американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование у южных границ Одесской области. Он мониторит действия российских войск в Черном море из воздушного пространства Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Авиация над Черным морем

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задачи. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Напомним, россияне после длительного перерыва вывели на рейд в Черное море три снаряженные ракетоносители. На побережье Одесской области снова обнаружили морскую мину. Военные моряки оперативно отреагировали и обезвредили опасный боеприпас.