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Надавав неіснуючі послуги в Інтернеті: в Одесі затримали шахрая

11 жовтня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали шахрая
Шахрай виманює гроші через мобільний. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили шахрая, який крав речі у магазинах. Після чого свій "товар" збував на стихійних ринках або в Інтернеті. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Правоохоронці встановили, що чоловік вкрав гаджет в одному з господарських магазинів. Чуже майно він збув на одному з ринків, чим спричинив потерпілій збиток у сумі 2000 гривень.

Також відомо, що зловмисник створював фейкові оголошення про ремонт комп'ютерної техніки, а після отримання завдатку блокував потенційних клієнтів та зникав. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Слідство триває. 

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту. 

Додамо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради. 

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