В Одесі затримали шахрая

Шахрай виманює гроші через мобільний. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі викрили шахрая, який крав речі у магазинах. Після чого свій "товар" збував на стихійних ринках або в Інтернеті.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі шахрайської схеми

Правоохоронці встановили, що чоловік вкрав гаджет в одному з господарських магазинів. Чуже майно він збув на одному з ринків, чим спричинив потерпілій збиток у сумі 2000 гривень.

Також відомо, що зловмисник створював фейкові оголошення про ремонт комп'ютерної техніки, а після отримання завдатку блокував потенційних клієнтів та зникав.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Слідство триває.

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту.

Додамо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради.