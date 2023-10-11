В Одессе задержали мошенника

Мошенник выманивает деньги через мобильный. Фото иллюстративное: google.com

В Одессе разоблачили мошенника, который воровал вещи в магазинах. После чего свой "товар" сбывал на стихийных рынках или в Интернете.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Правоохранители установили, что мужчина украл гаджет в одном из хозяйственных магазинов. Чужое имущество он сбыл на одном из рынков, чем нанес потерпевший ущерб в сумме 2000 гривен.

Также известно, что злоумышленник создавал фейковые объявления о ремонте компьютерной техники, а после получения задатка блокировал потенциальных клиентов и исчезал.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Мошеннические схемы в Одесской области

Напомним, в Одесской области разоблачили в присвоении средств руководителя коммунального предприятия. Мужчина незаконно завладел деньгами, выделенными на реализацию грантового проекта.

Добавим, в Одесской области разоблачили преступную группу, продававшую курортные участки на побережье Черного моря. Одним из фигурантов мошеннической схемы оказался экс-депутат Затоковского поселкового совета.