Оказывал несуществующие услуги в Интернете: в Одессе задержали мошенника
В Одессе разоблачили мошенника, который воровал вещи в магазинах. После чего свой "товар" сбывал на стихийных рынках или в Интернете.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали мошеннической схемы
Правоохранители установили, что мужчина украл гаджет в одном из хозяйственных магазинов. Чужое имущество он сбыл на одном из рынков, чем нанес потерпевший ущерб в сумме 2000 гривен.
Также известно, что злоумышленник создавал фейковые объявления о ремонте компьютерной техники, а после получения задатка блокировал потенциальных клиентов и исчезал.
Какое наказание грозит
Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.
Мошеннические схемы в Одесской области
Напомним, в Одесской области разоблачили в присвоении средств руководителя коммунального предприятия. Мужчина незаконно завладел деньгами, выделенными на реализацию грантового проекта.
Добавим, в Одесской области разоблачили преступную группу, продававшую курортные участки на побережье Черного моря. Одним из фигурантов мошеннической схемы оказался экс-депутат Затоковского поселкового совета.