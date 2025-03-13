Посівна кампанія 2025 року — проблеми аграріїв Одещини

Обприскування поля. Фото: Новини.LIVE

У період війни проблеми аграріїв йдуть на другий план, проте це може бути великою помилкою в перспективі. Адже саме на них тримається не лише продуктова безпека країни, а й досить серйозні вливання до бюджету. З чим доводиться стикатися сільгоспвиробникам сьогодні і чи будуть засіяні поля на Одещині завтра?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із заступником директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгенієм Домарацьким.

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Нішеві культури

Останнім часом одеські аграрії приділяють більше уваги нішевим культурам, таким як горох, нут і сочевиця. Насамперед це пов'язано з тим, що ґрунту необхідні мінерали, а по-друге, з посухою. Відсутність опадів взимку та спекотні дні літа не дають можливості вирощувати традиційні, звичні культури. Крім цього, бобові мають важливе агрономічне значення, адже вони покращують структуру ґрунту та збагачують його азотом.

"Почали більше вирощувати останній рік-два гороху, це говорить про те, що ми можемо сподіватися, що у нас будуть гарні попередники під озимі культури. Але все ж повинні розуміти, що бобових культур ми маємо у всіх змінах вирощувати значно більше, тому що без них ми не можемо говорити про достойні врожаї зернових культур", — каже заступник директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгеній Домарацький.

Євгеній Домарацький, заступник директора СГІ НЦНС про нішеві культури. Фото: Новини.LIVE

Хоча бобові не можуть повністю замінити зернові культури, вони все ж відіграють ключову роль у збереженні родючості ґрунтів. Але незабаром без меліорації на півдні не впораються.

Подорожчання добрив

Також поточний сезон приніс нові виклики: зима не знищила значну кількість фітопатогенів та шкідників, тому для збереження врожаю доведеться активно використовувати фунгіциди й інсектициди. Це своєю чергою додаткове фінансове навантаження для аграріїв.

"В цілому, якщо говорити за минулий і за цей рік, засоби захисту рослин і добрива перебувають в одному і тому ж діапазоні. Можливо, подорожчання відбулося в межах 5-7%. Я не вважаю, що це досить велика різниця. Хоча, якщо брати до уваги 2022 рік, початок війни, то ціна на добрива була значно вищою", — зауважив експерт.

Поля озимого посіву Одеського Селекційно-генетичного інституту НЦНС. Фото: Новини.LIVE

Нестача робочої сили

Ще одна серйозна проблема для аграріїв — нестача робочих рук. Людей, охочих працювати на землі, було і до війни небагато, а зараз це вже сягає критичного рівня. Необхідність у фахівцях зростає з кожним днем. Вже найближчим часом не буде кому сіяти і збирати врожай.

"Що стосується технічних працівників, тобто трактористів, машиністів, водіїв. Ми розуміємо, що дійсно велика кількість спеціалістів повинна бути на фронті, але ж на сьогодні у нас така проблема. Взагалі, в сільському господарстві недостатня кількість фахівців", — зазначив Євгеній Домарацький.

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Проблеми аграріїв не обговорюються на найвищому рівні, а тим часом усі бачать, як зростають ціни в магазинах. Адже, хай там як, а їсти хочеться завжди. Поки що ми можемо себе забезпечувати продовольством, але чи зможемо це робити й надалі — питання, яке сьогодні залишається без відповіді.

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