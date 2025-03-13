Посевная кампания 2025 года — проблемы аграриев Одесской области

Опрыскивание поля. Фото: Новини.LIVE

В период войны проблемы аграриев уходят на второй план, однако это может быть большой ошибкой в перспективе. Ведь именно на них держится не только продуктовая безопасность страны, но и достаточно серьезные вливания в бюджет. С чем приходится сталкиваться сельхозпроизводителям сегодня и будут ли засеяны поля в Одесской области завтра?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с заместителем директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгением Домарацким.

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Нишевые культуры

В последнее время одесские аграрии уделяют больше внимания нишевым культурам, таким как горох, нут и чечевица. Прежде всего это связано с тем, что почве необходимы минералы, а во-вторых, с засухой. Отсутствие осадков зимой и жаркие дни лета не дают возможности выращивать традиционные, привычные культуры. Кроме этого, бобовые имеют важное агрономическое значение, ведь они улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом.

"Начали больше выращивать последний год-два гороха, это говорит о том, что мы можем надеяться, что у нас будут хорошие предшественники под озимые культуры. Но все же должны понимать, что бобовых культур мы должны во всех сменах выращивать значительно больше, потому что без них мы не можем говорить о достойных урожаях зерновых культур", — говорит заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий.

Евгений Домарацкий, заместитель директора СГИ НЦНС о нишевых культурах. Фото: Новини.LIVE

Хотя бобовые не могут полностью заменить зерновые культуры, они все же играют ключевую роль в сохранении плодородия почв. Но вскоре без мелиорации на юге не обойтись.

Подорожание удобрений

Также текущий сезон принес новые вызовы: зима не уничтожила значительное количество фитопатогенов и вредителей, поэтому для сохранения урожая придется активно использовать фунгициды и инсектициды. Это в свою очередь дополнительная финансовая нагрузка для аграриев.

"В целом, если говорить за прошлый и за этот год, средства защиты растений и удобрения находятся в одном и том же диапазоне. Возможно, подорожание произошло в пределах 5-7%. Я не считаю, что это достаточно большая разница. Хотя, если брать во внимание 2022 год, начало войны, то цена на удобрения была значительно выше", — отметил эксперт.

Поля озимого посева Одесского селекционно-генетического института НЦНС. Фото: Новини.LIVE

Нехватка рабочей силы

Еще одна серьезная проблема для аграриев — нехватка рабочих рук. Людей, желающих работать на земле, было и до войны немного, а сейчас это уже достигает критического уровня. Необходимость в специалистах растет с каждым днем. Уже в ближайшее время некому будет сеять и собирать урожай.

"Что касается технических работников, то есть трактористов, машинистов, водителей. Мы понимаем, что действительно большое количество специалистов должно быть на фронте, но на сегодня у нас такая проблема. Вообще, в сельском хозяйстве недостаточное количество специалистов", — отметил Евгений Домарацкий.

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Проблемы аграриев не обсуждаются на самом высоком уровне, а тем временем все видят, как растут цены в магазинах. Ведь как бы там ни было, а есть хочется всегда. Пока мы можем себя обеспечивать продовольствием, но сможем ли это делать и в дальнейшем — вопрос, который сегодня остается без ответа.

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