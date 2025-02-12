Одеські нафта та газ — в обмін на умови США

Одесити прогулюються набережною. Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo

Одеський регіон це не тільки найбільша область України, а й наявність корисних копалин. Так у нас є вугілля, золото, сіль, газ та нафта, а ще глина, пісок та черепашник. Лише на родовищі біля острова Зміїний знайдено газ на 21 мільярд кубометрів. Все це зараз не розробляється, але може стати дуже ласим шматком для іноземних компаній, тим більше після озвучення Трампом бажання отримати доступ до надр України в обмін на допомогу з боку США. Чи привабить це інвестиції на Одещину та які можуть бути наслідки?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Наслідки для екології

Видобуток природних ресурсів завжди має наслідки для довкілля. Найімовірніше, розробка родовищ нафти та газу поблизу Зміїного острова суттєво вплине на екологію Одеського регіону. Однак в умовах економічного спаду та можливих угод зі США, Україна може бути змушена поступитися та піти на таку співпрацю, адже залучення інвестицій та підтримка союзників наразі є перспективною для країни.

“Будь-яка розробка копалин вона так чи інакше позначається на екології. Повинна бути думка експерта щодо цього, я думаю що позначиться безумовно. Але знову ж таки, в ситуації в якій ми знаходимось це певна все ж таки безвихідь. На жаль ми будемо йти на ті умови які щонайменше прийнятні для нас, для того, щоб зупинити російського агресора. Є декілька варіантів, але всі вони передбачають різноманітні поступки й те що пропонує Трамп в принципі воно прийнятне”, — політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Інвестиції в туризм

Ймовірний видобуток нафти та газу в Одеському регіоні створює нові економічні перспективи не лише для Америки, а й для інших партнерів. Інтереси до південного регіону виявляються не лише Сполучені Штати, а й Європа, Японія та, ймовірно, Китай. Питання в тому, чи залишитися Україна привабливою для інших інвесторів після можливої угоди з Білим домом.

“Інвестиції можуть вкладатися також в інші сфери. Той самий туризм який в принципі цікавий для європейських партнерів, наразі він можливо не є таким прибутковим. Не оцінюється в 500 млрд за цю угоду, як визначив Трамп. Але в цьому сенсі, туризм в Одеському регіоні є різним і перспективним для європейців”, — зазначив політолог.

Михайло Шабанов про інвестиції. Фото: Новини.LIVE

Перспективи Одещини

Перспективи для Одеської області дуже непогані головне, щоб їх можна було реалізувати. Адже саме із залученням більшої кількості інвестицій, України вдасться підняти свою економіку.

“Будь-які інвестиції американські європейські азіатські вони сприяють економіці. Чим їх більше, тим краще, насправді і знову ж таки тут важливо зберегти баланс між спроможностями наших партнерів і можливістю для наших вітчизняних”, — каже Михайло Шабанов.

Залучення іноземних інвестицій, незалежних від їхнього походження — американських, їх чи азіатських, сприятиме економічному зростанню України. Проте важливо зберегти баланс між інтересами міжнародних партнерів та розвитком вітчизняного бізнесу.

Раніше ми писали про ціль візиту делегації від ЮНЕСКО в Одесі. А також, про те що Трамп розглядає Одесу як потенціал для інвестицій.