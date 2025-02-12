Одесские нефть и газ - в обмен на условия США

Одесситы прогуливаются по набережной. Фото: Новини.LIVE

Одесский регион это не только самая большая область Украины, но и наличие полезных ископаемых. Так у нас есть уголь, золото, соль, газ и нефть, а еще глина, песок и ракушечник. Только на месторождении возле острова Змеиный найден газ на 21 миллиард кубометров. Все это сейчас не разрабатывается, но может стать очень лакомым куском для иностранных компаний, тем более после озвучивания Трампом желания получить доступ к недрам Украины в обмен на помощь со стороны США. Привлечет ли это инвестиции в Одесскую область и какие могут быть последствия?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новости.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Последствия для экологии

Добыча природных ресурсов всегда имеет последствия для окружающей среды. Скорее всего, разработка месторождений нефти и газа вблизи Змеиного острова существенно повлияет на экологию Одесского региона. Однако в условиях экономического спада и возможных соглашений с США, Украина может быть вынуждена уступить и пойти на такое сотрудничество, ведь привлечение инвестиций и поддержка союзников сейчас является перспективной для страны.

"Любая разработка ископаемых она так или иначе сказывается на экологии. Должно быть мнение эксперта по этому поводу, я думаю что скажется безусловно. Но опять же, в ситуации в которой мы находимся это определенная все же безысходность. К сожалению мы будем идти на те условия, которые по меньшей мере приемлемы для нас, для того, чтобы остановить российского агрессора. Есть несколько вариантов, но все они предусматривают различные уступки и то, что предлагает Трамп в принципе оно приемлемо", — политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Инвестиции в туризм

Вероятная добыча нефти и газа в Одесском регионе создает новые экономические перспективы не только для Америки, но и для других партнеров. Интересы к южному региону проявляют не только Соединенные Штаты, но и Европа, Япония и, вероятно, Китай. Вопрос в том, остаться ли Украина привлекательной для других инвесторов после возможной сделки с Белым домом.

"Инвестиции могут вкладываться также в другие сферы. Тот самый туризм который в принципе интересен для европейских партнеров, сейчас он возможно не является таким прибыльным. Не оценивается в 500 млрд за эту сделку, как определил Трамп. Но в этом смысле, туризм в Одесском регионе является разным и перспективным для европейцев", — отметил политолог.

Михаил Шабанов об инвестициях. Фото: Новини.LIVE

Перспективы Одесской области

Перспективы для Одесской области очень неплохие, главное чтобы их можно было реализовать. Ведь именно с привлечением большего количества инвестиций, Украине удастся поднять свою экономику.

"Любые инвестиции американские, европейские, азиатские они способствуют экономике. Чем их больше, тем лучше, на самом деле и опять же здесь важно сохранить баланс между возможностями наших партнеров и возможностью для наших отечественных", — говорит Михаил Шабанов.

Привлечение иностранных инвестиций, независимых от их происхождения — американских, их или азиатских, будет способствовать экономическому росту Украины. Однако важно сохранить баланс между интересами международных партнеров и развитием отечественного бизнеса.

Ранее мы писали о цели визита делегации от ЮНЕСКО в Одессе. А также, о том, что Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций.