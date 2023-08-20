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Нафтогаз передасть українським морякам буксирні судна: деталі

20 серпня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Моряки отримають нові буксири від Нафтогазу
Буксир-швартувальник "Львів". Фото: Нафтогаз
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українська енергетична компанія НАК "Нафтогаз України" передасть ВМС ЗС України буксирні судна. Вони необхідні морякам під час швартування танкерів із нафтою у терміналі "Південний", що на Одещині.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

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Буксири для маневрів "Львів" та "Укртранснафта". Обидва судна не постраждали після початку повномасштабного вторгнення РФ, перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням. Зокрема, їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.

"Підтримка військових залишається серед основних питань порядку денного наших підприємств. Ми постійно аналізуємо, як ресурси компанії можуть бути використані для посилення сил оборони України і стараємось залучити до підтримки військових все, що зараз може бути корисним для них", — зазначив голова правління Олексій Чернишов.

Нагадаємо, в Туреччині відбулась урочиста церемонія закладання корабля типу "ADA" для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України. 

Також ми писали, що в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

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