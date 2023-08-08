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Росіянам не вдасться заблокувати Дунайські порти, — речник ВМС

8 серпня 2023 15:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Росіянам не вдасться заблокувати Дунайські порти, — речник ВМС
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Військові наголосили на тому, що намагання Росії перекрити судноплавство в південно-західній частині Чорного моря виявилися мало ефективними. Крім того, для блокади необхідно вивести в акваторію потужний флот.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса повідомив речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Росія продовжує використовувати загрози та злякати іноземні судна в цьому районі, однак її можливості для повноцінної блокади залишаються обмеженими. За словами офіцера, для повного перекриття судноплавства потрібно розгорнути масивну флотилію та здійснювати вогневе ураження.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил України ЗСУ
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил України ЗСУ. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Це не повноцінна блокада. Для того, щоб перекрити судноплавство, потрібно вивести в море дуже потужний склад кораблів, і перекривати простір так, щоб ніхто не проходив. Або наносити вогневе ураження. А зараз окупанти бояться виходити в море, вони навіть в Севастополі почувають себе не дуже затишно", — зазначив офіцер.

Дмитро Плетенчук наголосив на тому, що судноплавство поблизу узбережжя зберігається в штатному режимі. 

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Нагадаємо, тим часом Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

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