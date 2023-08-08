Россиянам не удастся заблокировать Дунайские порты, — пресс-секретарь ВМС

Экспорт по Черному морю. Фото: google

Военные отметили, что попытки России перекрыть судоходство в юго-западной части Черного моря оказались мало эффективными. Кроме того, для блокады необходимо вывести в акваторию мощный флот.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Россия продолжает использовать угрозы и напугать иностранные суда в этом районе, однако ее возможности для полноценной блокады остаются ограниченными. По словам офицера, для полного перекрытия судоходства нужно развернуть массивную флотилию и производить огненное поражение.

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Это не полноценная блокада. Для того чтобы перекрыть судоходство, нужно вывести в море очень мощный состав кораблей, и перекрывать пространство так, чтобы никто не проходил. Или наносить огненное поражение. А сейчас оккупанты боятся выходить в море, они даже в Севастополе чувствуют себя не очень уютно", — отметил офицер.

Дмитрий Плетенчук отметил, что судоходство у побережья сохраняется в штатном режиме.

Блокада Черного моря

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

Напомним, между тем Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.