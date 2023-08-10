ВМС оголосили тимчасові маршрути для суден, що йдуть до українських портів

Експорт Чорним морем. Фото: google

В Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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Нові маршрути для суден

Раніше Україна вже пропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рішення прийняте Радою Міжнародної морської організації визнавало право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. У своєму висновку IMO закликало Російську Федерацію виконати свої зобов'язання за морськими конвенціями.

Ці нові маршрути, передбачені для безпечного виходу цивільних суден, які знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний. За новими маршрутами допускатимуться тільки судна, чиї власники або капітани офіційно підтвердили готовність виконувати плавання в поточних умовах.

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.