Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ВМС оголосили тимчасові маршрути для суден, що йдуть до українських портів arrow

ВМС оголосили тимчасові маршрути для суден, що йдуть до українських портів

10 серпня 2023 12:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС оголосили тимчасові маршрути для суден, що йдуть до українських портів
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ. 

Читайте також:

Нові маршрути для суден

Раніше Україна вже пропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рішення прийняте Радою Міжнародної морської організації визнавало право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. У своєму висновку IMO закликало Російську Федерацію виконати свої зобов'язання за морськими конвенціями.

Ці нові маршрути, передбачені для безпечного виходу цивільних суден, які знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний. За новими маршрутами допускатимуться тільки судна, чиї власники або капітани офіційно підтвердили готовність виконувати плавання в поточних умовах. 

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз