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ВМС объявили временные маршруты для судов, идущих в украинские порты

10 августа 2023 12:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС объявили временные маршруты для судов, идущих в украинские порты
Экспорт по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это полностью не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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Новые маршруты для судов

Ранее Украина уже предлагала эти маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Решение принятое Советом Международной морской организации признавало право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом. В своем заключении IMO призвало Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по морским конвенциям.

Эти новые маршруты предусмотрены для безопасного выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. По новым маршрутам будут допускаться только суда, чьи владельцы или капитаны официально подтвердили готовность к плаванию в текущих условиях.

Блокада Черного моря

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

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