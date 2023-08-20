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Нефтегаз передаст украинским морякам буксирные суда: детали

20 августа 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Моряки получат новые буксиры от Нафтогаза
Буксир-швартовщик "Львов". Фото: Нафтогаз
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинская энергетическая компания НАК "нафтогаз Украины" передаст ВМС ВС Украины буксирные суда. Они необходимы морякам при швартовке танкеров с нефтью в терминале "Южный" на Одесчине.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

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Буксиры для маневров "Львов" и "Укртранснафта". Оба судна не пострадали после начала полномасштабного вторжения РФ, находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. В частности, их можно использовать для ввода крупногабаритных судов в порт и вывода из него, для швартовки и отшвартовки судов, для осуществления кантировки судов, буксировки портовых барж и других плавучих объектов.

"Поддержка военных остается среди основных вопросов повестки дня наших предприятий. Мы постоянно анализируем, как ресурсы компании могут быть использованы для усиления сил обороны Украины и стараемся привлечь к поддержке военных все, что сейчас может быть полезно для них", — отметил председатель правления Алексей Чернышев.

Напомним, в Турции состоялась торжественная церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.

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