Головна Одеса Найбільше озеро Криму під загрозою зникнення — причини

Найбільше озеро Криму під загрозою зникнення — причини

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:28
У Криму висихає найбільше озеро півострову Сасик-Сиваш - яким чином
Сасик-Сиваш у Криму. Фото ілюстративне: red-crimea

В Криму висихає найбільше озеро півострову — Сасик-Сиваш. Воно славиться своєю водою, яка влітку стає рожевого кольору та має лікувальні властивості.

Про це повідомляють журналісти видання "Голос Криму".

Читайте також:

Яким чином озеро висихає

До озера Сасик-Сиваш у Криму влітку завжди з'їжджалися десятки тисяч туристів. Адже саме в цей період воно набуває дивовижного рожевого відтінку через цвітіння водоростей. Також водойма відома серед людей які мають проблеми зі шкірою та суглобами, своїми лікувальними властивостями.

Однак тепер воно майже повністю висохло і гості півострову бачать лише кристали солі. Причиною стала посуха через яку у багатьох районах Криму спостерігається дефіцит води.

Крім того, після 2014 року російська влада почала використовувати воду з артезіанських свердловин для потреб населення, що призвело до зниження рівня води на півострові.

None - фото 1
Як виглядає озеро сьогодні. Фото: скріншот з відео у соцмережах

Чим важливе озеро Сасик-Сиваш

Озеро Сасик-Сиваш — лиман лагунного типу, що знаходиться між містами Євпаторія та Саки у селі Прибережне. Його площа складає 75 км², а довжина — 14 км. Від моря воно відділене пересипом завширшки 0,9-1,7 км.

Живлення цієї водойми відбувається за рахунок підземних джерел та фільтрації морської води через пересип.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Криму на АЗС зникають ходові марки бензину. А також про критичну ситуацію з водою на окупованому півострові.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
