В Крыму высыхает самое большое озеро полуострова Сасык-Сиваш - каким образом

В Крыму высыхает самое большое озеро полуострова — Сасык-Сиваш. Оно славится своей водой, которая летом становится розового цвета и обладает лечебными свойствами.

Каким образом озеро высыхает

К озеру Сасык-Сиваш в Крыму летом всегда съезжались десятки тысяч туристов. Ведь именно в этот период оно приобретает удивительный розовый оттенок из-за цветения водорослей. Также водоем известен среди людей, имеющих проблемы с кожей и суставами, своими лечебными свойствами.

Однако теперь оно почти полностью высохло, и гости полуострова видят только кристаллы соли. Причиной стала засуха, из-за которой во многих районах Крыма наблюдается дефицит воды.

Кроме того, после 2014 года российские власти начали использовать воду из артезианских скважин для нужд населения, что привело к снижению уровня воды на полуострове.

Чем важно озеро Сасык-Сиваш

Озеро Сасык-Сиваш — лиман лагунного типа, который находится между городами Евпатория и Саки в селе Прибрежное. Его площадь составляет 75 км², а длина — 14 км. От моря он отделен пересыпью шириной 0,9-1,7 км.

Подпитка этого водоема происходит за счет подземных источников и фильтрации морской воды через пересыпь.

