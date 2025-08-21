Видео
Самое большое озеро Крыма под угрозой исчезновения — причины

Самое большое озеро Крыма под угрозой исчезновения — причины

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:28
В Крыму высыхает самое большое озеро полуострова Сасык-Сиваш - каким образом
Сасык-Сиваш в Крыму. Фото иллюстративное: red-crimea

В Крыму высыхает самое большое озеро полуострова — Сасык-Сиваш. Оно славится своей водой, которая летом становится розового цвета и обладает лечебными свойствами.

Об этом сообщают журналисты издания "Голос Крыма".

Читайте также:

Каким образом озеро высыхает

К озеру Сасык-Сиваш в Крыму летом всегда съезжались десятки тысяч туристов. Ведь именно в этот период оно приобретает удивительный розовый оттенок из-за цветения водорослей. Также водоем известен среди людей, имеющих проблемы с кожей и суставами, своими лечебными свойствами.

Однако теперь оно почти полностью высохло, и гости полуострова видят только кристаллы соли. Причиной стала засуха, из-за которой во многих районах Крыма наблюдается дефицит воды.

Кроме того, после 2014 года российские власти начали использовать воду из артезианских скважин для нужд населения, что привело к снижению уровня воды на полуострове.

None - фото 1
Как выглядит озеро сегодня. Фото: скриншот из видео в соцсетях

Чем важно озеро Сасык-Сиваш

Озеро Сасык-Сиваш — лиман лагунного типа, который находится между городами Евпатория и Саки в селе Прибрежное. Его площадь составляет 75 км², а длина — 14 км. От моря он отделен пересыпью шириной 0,9-1,7 км.

Подпитка этого водоема происходит за счет подземных источников и фильтрации морской воды через пересыпь.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Крыму на АЗС исчезают ходовые марки бензина. А также о критической ситуации с водой на оккупированном полуострове.

Одесса Крым
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
