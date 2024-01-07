Наловили риби на півтора мільйона — на Одещині затримали браконьєрів

Вилучена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області правоохоронці затримали двох чоловіків за незаконний вилов риби. Браконьєри встигли завдати збитків рибним запасам України на півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Незаконний вилов риби

Порушники виловлювали рибу на озері Кугурлуй в селі Новосільське Ізмаїльського району. Для своєї "справи" вони використовували

дерев'яний човен та заборонені ліскові сітки. Загалом у них їх було 15 штук.

Скільки встигли виловити

Загалом правопорушники виловили майже 273 кілограми риби, зокрема:

карась (110 кг),

товстолоб (55 кг),

сазан молодь (25 кг),

лящ (8 кг),

судак молодь (0.8 кг),

окунь (52 кг),

щука (8 кг),

тарань (10 кг),

білий амур (4 кг).

Загальний збиток рибним запасам України оцінюється у майже 1,5 млн гривень.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, на Одещині чоловіка визнали винним у незаконному вилові риби. Його засудили до обмеження волі, також браконьєр має відшкодувати збитки державі.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг. Правопорушник своїми діями завдав державі збитків на 300 тисяч гривень.

Додамо, в Одеській області на Шаболатському лимані правоохоронці виявили браконьєрські сітки з кефаллю. Частину риби вдалося врятувати, проте попередньо держава зазнала збитків у понад 50 тисяч гривень.