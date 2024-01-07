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Наловили риби на півтора мільйона — на Одещині затримали браконьєрів

7 січня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наловили риби на півтора мільйона — на Одещині затримали браконьєрів
Вилучена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області правоохоронці затримали двох чоловіків за незаконний вилов риби. Браконьєри встигли завдати збитків рибним запасам України на півтора мільйона гривень. 

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Незаконний вилов риби

Порушники виловлювали рибу на озері Кугурлуй в селі Новосільське Ізмаїльського району. Для своєї "справи" вони використовували 
дерев'яний човен та заборонені ліскові сітки. Загалом у них їх було 15 штук.

Скільки встигли виловити 

Загалом правопорушники виловили майже 273 кілограми риби, зокрема: 

  • карась (110 кг), 
  • товстолоб (55 кг), 
  • сазан молодь (25 кг), 
  • лящ (8 кг), 
  • судак молодь (0.8 кг), 
  • окунь (52 кг), 
  • щука (8 кг), 
  • тарань (10 кг), 
  • білий амур (4 кг).

Загальний збиток рибним запасам України оцінюється у майже 1,5 млн гривень. 

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, на Одещині чоловіка визнали винним у незаконному вилові риби. Його засудили до обмеження волі, також браконьєр має відшкодувати збитки державі.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг. Правопорушник своїми діями завдав державі збитків на 300 тисяч гривень. 

Додамо, в Одеській області на Шаболатському лимані правоохоронці виявили браконьєрські сітки з кефаллю. Частину риби вдалося врятувати, проте попередньо держава зазнала збитків у понад 50 тисяч гривень.

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