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Наловив на 300 тисяч — на Одещині затримали чергового рибного браконьєра

9 грудня 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наловив на 300 тисяч — на Одещині затримали чергового рибного браконьєра
Поліція викрила браконьєрів. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області поліцейські викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг. Правопорушник своїми діями завдав державі збитків на 300 тисяч гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі інциденту

Мешканець Криничненської територіальної громади використовував незаконні методи для лову карасів, товстолобиків, сазанів та інших видів риби. Правопорушник під час риболовлі встиг виловити понад 100 рибин. За попередніми підрахунками, завдана шкода сягає 300 тис. гривень.

Що вилучили у браконьєра

Поліцейські вилучили у правопорушника рибу, п'ять ліскових сіток та човен, які стали речовими доказами. 

Вилучені сітки. Фото: Нацполіція

Яке покарання 

За незаконне зайняття рибальства і заподіяну шкоду, чоловікові загрожує штраф від 17 до 51 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. 

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Згідно з інформацією поліції, правопорушник виловлював рибу з використанням сіток і маломірного човна, але без будь-яких дозвільних документів.

Також ми писали, що в Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

Додамо, що в Одеській області викрили двох чоловіків, якій займалися незаконним виловом риби. Правопорушники своїми діяли завдали державі майже мільйон збитків. 

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