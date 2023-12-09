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Наловил на 300 тысяч — на Одесчине задержали очередного рыбного браконьера

9 декабря 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наловил на 300 тысяч — на Одесчине задержали очередного рыбного браконьера
Полиция разоблачила браконьера. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который занимался незаконным отловом рыбы на озере Ялпуг. Правонарушитель своими действиями нанес государству ущерб в 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Криничненской территориальной громады использовал незаконные методы для ловли карасей, толстолобиков, сазанов и других видов рыбы. Правонарушитель во время рыбалки успел выловить более 100 рыбин. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб достигает 300 тыс. гривен.

Что изъяли у браконьера

Полицейские изъяли у правонарушителя рыбу, пять лесных сеток и лодку, ставших вещественными доказательствами.

Изъятые сетки. Фото: Нацполиция

Какое наказание

За незаконную ловлю рыбы и причиненный ущерб мужчине грозит штраф от 17 до 51 тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.

Добавим, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, которые занимались незаконным отловом рыбы. Правонарушители своими действиями нанесли государству почти миллион ущерба.

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