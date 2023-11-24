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Невдалий випадок браконьєрства — на Одещині виявили забуті сітки з рибою

24 листопада 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Невдалий випадок браконьєрства — на Одещині виявили забуті сітки з рибою
Правоохоронці випустили рибу в море. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на Шаболатському лимані правоохоронці виявили браконьєрські сітки з кефаллю. Частину риби вдалося врятувати, проте попередньо держава зазнала збитків у понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Екологи разом із правоохоронцями під час патрулювання поблизу Сергіївки виявили 15 сіток загальною довжиною понад 700 метрів та два ятери. Незаконні знаряддя лову були заповнені кефаллю.

Відомо, що не вдалося врятувати 6,5 кілограмів риби, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень. Однак браконьєри з місця інциденту встигли втекти. Наразі їх розшукує поліція. 

Браконьєрство на Одещині 

Нагадаємо, під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Згідно з інформацією поліції, правопорушник виловлював рибу з використанням сіток і маломірного човна, але без будь-яких дозвільних документів.

Додамо, в Одеській області викрили двох чоловіків, якій займалися незаконним виловом риби. Правопорушники своїми діяли завдали державі майже мільйон збитків. 

Також ми писали, що в Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

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