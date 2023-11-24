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Неудачный случай браконьерства — на Одесчине обнаружили забытые сетки с рыбой

24 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Неудачный случай браконьерства — на Одесчине обнаружили забытые сетки с рыбой
Правоохранители выпустили рыбу в море. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на Шаболатском лимане стражи порядка обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем в 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Экологи вместе с правоохранителями во время патрулирования вблизи Сергеевки обнаружили 15 сеток общей длиной более 700 метров и два ятра. Незаконные орудия ловли были заполнены кефалью.

Известно, что не удалось спасти 6,5 килограмма рыбы, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен. Однако браконьеры с места инцидента успели скрыться. В настоящее время их разыскивает полиция.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Добавим, в Одесской области разоблачили двух мужчин, которым занимались незаконным отловом рыбы. Правонарушители своими действиями нанесли государству почти миллион ущерба.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.

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