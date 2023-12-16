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Виловив риби майже на 270 тисяч — на Одещині засудили браконьєра

16 грудня 2023 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Виловив риби майже на 270 тисяч — на Одещині засудили браконьєра
Вилучена риба. Фото: ГУНП В Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині чоловіка визнали винним у незаконному вилові риби. Його засудили до обмеження волі, також браконьєр має відшкодувати збитки державі.  

Про це повідомили на сайті ГУНП В Одеській області.

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Деталі справи

Мешканець Білгород-Дністровського району отримав обвинувальний вирок суду за фактом браконьєрства в Будацькому лимані. Зловмисник ловив рибу без дозвільних документів та використовував заборонене знаряддя лову. Порушника виявили під час спільного рейду поліцейських та морської охорони.  

Яких збитків завдав браконьєр

Під час проведення експертизи правоохоронці визначили, що завдані шкоди державі становлять майже 270 тисяч гривень. 

Яке покарання за браконьєрство

Суд виніс вирок, призначивши обвинуваченому 1 рік 6 місяців обмеження волі та іспитовий термін на 1 рік. У цей період чоловік повинен дотримуватися умов, таких як регулярна реєстрація та повідомлення про зміни.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг. Правопорушник своїми діями завдав державі збитків на 300 тисяч гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області на Шаболатському лимані правоохоронці виявили браконьєрські сітки з кефаллю. Частину риби вдалося врятувати, проте попередньо держава зазнала збитків у понад 50 тисяч гривень.

Додамо, що упродовж листопада браконьєри в Одеській області завдали рибному господарству збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Загалом інспектори зафіксували 43 випадки порушень.

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