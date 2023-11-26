За листопад браконьєри на Одещині незаконно наловили риби на півтора мільйона

Поліція викрила браконьєрів. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Упродовж листопада браконьєри в Одеській області завдали рибному господарству збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Загалом інспектори зафіксували 43 випадки порушень.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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"За період з 1 по 24 листопада поточного року працівниками Одеського рибоохоронного патруля викрито 43 правопорушення. Адміністративні протоколи складено: вісім — за порушення правил рибальства, 20 — грубе порушення правил рибальства, шість — порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу. Крім того, складено дев’ять актів виявлення та вилучення майна, власники якого не встановлені", — йдеться у повідомленні.

Найбільший випадок порушення був зафіксований 3 листопада на річці Турунчук біля села Троїцьке Яськівської ТГ. Два чоловіки ловили раків з гумового човна, використовуючи 15 рачачих ятерів. Загалом вони виловили 341 рака. Збитки, завдані рибному господарству, становили понад мільйон гривень. Раки були випущені до водойми в живому стані, але знаряддя лову конфіскували.

Загалом правоохоронці вилучили 163,5 кг водних біоресурсів та 90 незаконних знарядь лову, складено чотири десятки адміністративних протоколів та нараховано штрафів на суму 782 гривень.

Браконьєрство на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на Шаболатському лимані правоохоронці виявили браконьєрські сітки з кефаллю. Частину риби вдалося врятувати, проте попередньо держава зазнала збитків на понад 50 тисяч гривень.

Також ми писали, що в нацпарку "Тузловські лимани", що на Одещині, екологи знайшли браконьєрську сітку з трав’яними крабами. Її принесло штормом з прибережної зони моря.

Додамо, що в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.