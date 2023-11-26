Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За ноябрь браконьеры на Одесчине незаконно наловили рыбы на полтора миллиона arrow

За ноябрь браконьеры на Одесчине незаконно наловили рыбы на полтора миллиона

26 ноября 2023 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
За ноябрь браконьеры на Одесчине незаконно наловили рыбы на полтора миллиона
Полиция разоблачила браконьеров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В течение ноября браконьеры в Одесской области нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. Всего инспекторы зафиксировали 43 случая нарушений.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Читайте также:

"За период с 1 по 24 ноября текущего года работниками Одесского рыбоохранного патруля разоблачены 43 правонарушения. Административные протоколы составлены: восемь — за нарушение правил рыболовства, 20 — грубое нарушение правил рыболовства, шесть — нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира. Кроме того, составлено девять актов выявления и изъятия имущества, собственники которого не установлены", — говорится в сообщении.

Наибольший случай нарушения был зафиксирован 3 ноября на реке Турунчук возле села Троицкое Яськивской ТО. Двое мужчин ловили раков с резиновой лодки, используя 15 рыболовных ятерей. Всего они выловили 341 рака. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству, составил более миллиона гривен. Раки были выпущены в водоем в живом состоянии, но орудия ловли конфисковали.

В общей сложности правоохранители изъяли 163,5 кг водных биоресурсов и 90 незаконных орудий лова, составлено четыре десятка административных протоколов и начислено штрафов на сумму 782 гривны.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, в Одесской области на Шаболатском лимане правоохранители обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем на 50 тысяч гривен.

Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" Одесской области экологи нашли браконьерскую сетку с травяными крабами. Ее принесло штормом из прибрежной зоны моря.

Добавим, что в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме