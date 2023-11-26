За ноябрь браконьеры на Одесчине незаконно наловили рыбы на полтора миллиона

Полиция разоблачила браконьеров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В течение ноября браконьеры в Одесской области нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. Всего инспекторы зафиксировали 43 случая нарушений.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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"За период с 1 по 24 ноября текущего года работниками Одесского рыбоохранного патруля разоблачены 43 правонарушения. Административные протоколы составлены: восемь — за нарушение правил рыболовства, 20 — грубое нарушение правил рыболовства, шесть — нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира. Кроме того, составлено девять актов выявления и изъятия имущества, собственники которого не установлены", — говорится в сообщении.

Наибольший случай нарушения был зафиксирован 3 ноября на реке Турунчук возле села Троицкое Яськивской ТО. Двое мужчин ловили раков с резиновой лодки, используя 15 рыболовных ятерей. Всего они выловили 341 рака. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству, составил более миллиона гривен. Раки были выпущены в водоем в живом состоянии, но орудия ловли конфисковали.

В общей сложности правоохранители изъяли 163,5 кг водных биоресурсов и 90 незаконных орудий лова, составлено четыре десятка административных протоколов и начислено штрафов на сумму 782 гривны.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, в Одесской области на Шаболатском лимане правоохранители обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем на 50 тысяч гривен.

Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" Одесской области экологи нашли браконьерскую сетку с травяными крабами. Ее принесло штормом из прибрежной зоны моря.

Добавим, что в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.